Napoli, c'è Fico al teatro Diana da Grillo: «Era parecchio che non ascoltavo»

Sabato 12 Gennaio 2019, 21:26

Il presidente della Camera, Roberto Fico, è entrato nel Teatro Diana, a Napoli, per assistere allo spettacolo di Beppe Grillo, dal titolo «Insomnia ora dormo!». Si tratta della seconda serata dello show del comico genovese. Sia Grillo è entrato nel teatro del quartiere Vomero senza fermarsi a parlare con i giornalisti Fico all'ingresso del teatro ha detto di essere contento della presenza a Napoli di «Grillo, era parecchio che non ascoltavo», senza rispondere alle domande dei cronisti sui temi politici.«Sono qui per vedere lo spettacolo», ha aggiunto salutando i giornalisti.