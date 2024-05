«Sono tutti fondi del governo, non c'è il minimo dubbio. Sono fondi nazionali, del bilancio dello Stato». Lo ha detto il ministro per il Sud e le politiche di coesione, Raffaele Fitto, rispondendo ai giornalisti in merito alla natura dei fondi, 1,2 miliardi, stanziati nel dl coesione per completare la bonifica e la rigenerazione urbana di Bagnoli.

«Insieme con il sindaco Manfredi, con il quale abbiamo fin dal primo momento avviato una proficua collaborazione, abbiamo messo in campo un lavoro importante che nei prossimi giorni troverà un riscontro operativo con la sottoscrizione da parte del presidente Meloni e del sindaco, nella qualità di commissario, dell'accordo previsto dall'articolo 14 del decreto legge» continua Fitto, in occasione dell'incontro che ha avuto presso la sede della struttura commissariale per Bagnoli con il sindaco e commissario straordinario, Gaetano Manfredi.