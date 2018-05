Napoli, il flop delle dismissioni: gioielli senza mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Maggio 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 09:29

Doveva essere la soluzione a tutti i problemi: bilancio raddrizzato con la dismissione del patrimonio. Tutti i gioielli immobiliari di proprietà di Palazzo San Giacomo messi sul mercato. Anzi, non proprio tutti perché alcuni vanno «difesi», ma di questo parleremo in seguito.Previsione di incassi per l’anno 2017 superiore ai 176 milioni di euro: ossigeno per la casse malmesse del Comune. Incassi realmente realizzati: poco più di quattro milioni. Pezzi pregiati venduti: nessuno. Solo qualche assegnatario di case di edilizia popolare ha aderito al piano di dismissione. Risultato finale: una devastazione per il bilancio. Percentuale di risultato ottenuto prossima al due per cento delle aspettative, numeri che in una qualunque agenzia immobiliare in una strada di periferia avrebbero imposto il licenziamento dell’addetto.Il fatto è che piazzare i beni immobiliari del Comune non è facile, anche perché il valore attribuito a quelle strutture da Palazzo San Giacomo è arbitrario, ondivago; va a scontrarsi con la realtà e non mette di buon umore un eventuale compratore interessato all’affare.