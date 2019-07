Napoli, la flotta fantasma di de Magistris: dopo la sfilata in mare sono spariti tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Luglio 2019, 07:30

«Stiamo costruendo una piccola flotta: velieri, gommoni, barche perché siamo disposti ad andare a soccorrere. Il porto di Napoli è aperto, l'ho detto alla Sea Watch a suo tempo, lo ripeto ora». Il sindaco de Magistris ha ribadito la sua idea di costituire una flotta napoletana per soccorrere in mare i migranti in difficoltà, durante il convengo Lampedusa e il Mediterraneo, la vie della bellezza e dell'accoglienza, che si è tenuto lunedì nella città siciliana.