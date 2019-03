Napoli, dal meccanico allo chef: i 35mila posti che nessuno vuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi ogni mese una società tedesca di recruitement scende a Napoli alla ricerca di medici, infermieri, sistemisti, educatori o cuochi da «importare» in Germania. Soltanto martedì scorso, per esempio, è toccato alla Internationaler Bund di Stoccarda, che a Torre Annunziata ha organizzato una serie di colloqui per selezionare 25 tra infermieri e paramedici da inviare nelle sei strutture della Klinikverbund Sudwest, la holding che riunisce i principali nosocomi della capitale del Baden-Württemberg. L'intervista è veloce e, se i titoli non mancano e ci si mostra svegli, in poche minuti ci si ritrovare con una lettera d'incarico, un biglietto aereo di sola andata e uno stipendio d'ingresso che, in base alle mansioni, può sfiorare anche i 2mila euro. Il tutto, mentre nello stesso territorio, le aziende faticano ogni anno a trovare sempre nel Napoletano oltre 35mila figure per altrettanti contratti di lavoro. E parliamo di posti quasi sempre a tempo indeterminato e con possibilità di fare carriera, benefit come l'auto e la formazione continua.