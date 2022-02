Forza Italia: «Stop immediato alle richiste di denaro della Napoli Servizi»

«Molti cittadini di diverse municipalità, tra le quali quella di Soccavo-Pianura- Chiaiano, così come segnalato dal consigliere Maurizio Lezzi, stanno ricevendo in questi giorni delle lettere dalla Napoli Servizi, partecipata del Comune di Napoli, che chiede il versamento di somme relative a abusi edili già condonati e per i quali gli stessi cittadini hanno già versato gli oneri previsti dalla legge. Siamo di fronte a una intollerabile pretesa da parte dell’amministrazione comunale di Napoli, in un momento di tale crisi economica che gli enti locali dovrebbero sostenere le famiglie e non, invece, come sta facendo il Comune di Napoli, tartassarle improvvisamente con questa richiesta.

Il gruppo consiliare di Forza Italia chiede con fermezza la sospensione immediata dell’invio di queste richieste e di valutare attentamente quali sono i cittadini che effettivamente hanno il dovere di versare queste somme e a quale titolo il Comune la sta richiedendo in questo modo» dichiara il gruppo consiliare di Fi Iris Savastano, Salvatore Guangi, Domenico Brescia.