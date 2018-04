«De Luca si autoappalta la manutenzione degli ospedali della Campania»

Venerdì 6 Aprile 2018, 19:23

«Apprendiamo che De Luca è pronto ad affidare la manutenzione degli immobili e delle aree esterne delle Asl alle partecipate campane, società in house che nella migliore delle ipotesi, come ci insegna la cronaca più recente, sono quanto meno fuori controllo». Così il èresidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro rinviando alla delibera 172 del 28 marzo scorso che detta le direttive alle aziende sanitarie campane in materia di manutenzioni ordinarie degli edifici e degli spazi esterni.«Grazie a questa bella trovata che viola palesemente le regole del mercato creando peraltro non poche opportunità politiche al governatore - spiega Cesaro - si continueranno a foraggiare con ingenti risorse società regionali di dubbia gestione in un contesto di assoluta autarchia nel quale l'appaltatore è l'appaltante ed il controllore coincide con il controllato. Con buona pace di piccole e medie imprese che saranno costrette a licenziare, a chiudere i battenti». «Siamo dunque al fianco delle piccole e medie realtà produttive - rimarca Cesaro - ma siamo anche e soprattutto al fianco dei lavoratori delle partecipate che con questa norma si vedrebbero privati delle loro specifiche competenze maturate in anni e anni di esperienza nel proprio settore per vedersi catapultati a fare i giardinieri o i manovali».«Naturalmente, in attesa di conoscere se la ripartenza del PD coincida in realtà con un ritorno al comunismo sovietico, - conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia - chiederemo l'immediata revoca di questo provvedimento».