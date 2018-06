Napoli, Forza Italia punge De Luca: «Dov'è il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare?»

Venerdì 8 Giugno 2018, 17:59

«Siamo a giugno inoltrato e, malgrado i roboanti annunci del governatore De Luca che l'aveva promesso per fine aprile, del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare nemmeno l'ombra. Salvo complicazioni e con buona pace per il Cardarelli che sarà costretto ancora per diversi mesi a fronteggiare gli effetti nefasti della più totale disorganizzazione sanitaria che la Campania abbia mai vissuto, se ne riparlerà a settembre». Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala.«La situazione, che ho già denunciato inascoltata ad aprile scorso, - avverte l'esponente di Forza Italia - rischia di diventare davvero insostenibile soprattutto in questi mesi estivi scanditi dalle legittime ferie di medici e infermieri. Senza un intervento tempestivo, si preannuncia dunque un'estate bollente: servono misure ponte perché se a fronte di strutture inaugurate ma non operative si continuano a depotenziare presidi ospedalieri, come il Loreto Mare e l'Ascalesi giusto per fare un paio di esempi, l'unico risultato che si ottiene è il caos». Per la consigliera Di Scala «serve un cambio di marcia o, meglio ancora, di guardia»