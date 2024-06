È uno lo spettro che agita tutti i partiti: l’astensione. Specie al Sud dove la disaffezione alle urne è più alta che altrove. Come peserà, su chi peserà? Sono domande a cui si potrà dare una risposta solo da lunedì non appena si cristallizzerà lo spoglio. Con un unica speranza: 5 anni fa alle Europee si votò un solo giorno (il 27 maggio) mentre ora, per la prima volta, le urne saranno aperte oggi e domani. Ma le previsioni meteo, conta anche e soprattutto questo potete giurarci, segnano caldo torrido e c’è chi potrebbe optare per il mare piuttosto che per il seggio. Specie i più giovani. Specie al Sud.

Nel 2019 votò al Sud votò appena il 48,32 per cento degli elettori. Ben sei punti in meno della media nazionale che comunque era scesa dopo 5 anni: 54,50 nel 2019 mentre nel 2014 era al 57,22. Ma a Napoli città il dato era stato ancora peggiore: alle urne andò solo il 40,03 degli elettori, appena 3 punti in più se si faceva la media nei seggi di tutta la provincia. Ed è proprio questo il punto: mentre in tutta Italia il timore è scendere, oggi e domani, sotto la soglia psicologica del 50 per cento di affluenza, a Napoli si viaggia poco sopra il 40 da anni. Basta vedere le regionali del 2020 quando alle urne va il 46 per cento degli iscritti alle liste elettorali nel capoluogo, mentre in provincia si vola al 55, 32. E se mettiamo in fila i numeri solo delle comunali dal ‘93, prima elezione diretta dei sindaci, al 2021 si scopre come il capoluogo abbia perso qualcosa come 223mila elettori, scendendo dal 67 per cento di affluenza al 47,2. E tra le città più popolose (un quartetto in compagnia di Milano, Roma e Torino) Napoli in percentuale perde più di tutte.

Solo per le ultime comunali e politiche si è andati un po’ meglio: 47 per cento per scegliere il sindaco di Napoli e il 49 per cento (50,38 in provincia) per decidere i parlamentari nel 2022. Anche se nel 2018 alle politiche votò il 60,52 per cento degli elettori: una perdita secca in appena cinque anni del 10 per cento.

Numeri che non promettono nulla di buono anche stavolta e faranno dell’astensionismo il primo partito all’ombra del Vesuvio, vista la tendenza ormai nota del comportamento elettorale. Senza contare come nel Mezzogiorno in generale le elezioni per il Parlamento europeo vengono viste, a torto, come un qualcosa molto lontano dalla vita di ogni giorno. E senza candidati amici o vicini come nelle amministrative o nelle politiche, scatta per l’elettore poco interessato la diserzione alle urne. Con un valore ormai patologico. Non a caso, ieri, è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a lanciare un appello al voto. Contando soprattutto sui giovani: 18mila nuovi elettori a questa tornata. «Purtroppo abbiamo questo fenomeno per cui i giovani tendono a votare meno ed è una grande preoccupazione che dobbiamo avere perché una democrazia senza giovani è una democrazia senza futuro. Queste elezioni - dice il sindaco - sono importanti perché il futuro del nostro Paese è in una dimensione europea».

Più complicato alla vigilia del voto capire su chi potrebbe pesare il popolo del non voto. Esercizio difficile già a spoglio chiuso, quasi impossibile prima dell’apertura delle urne. Di sicuro i meno colpiti potrebbero essere i partiti maggiori e più strutturati come Pd e Fratelli d’Italia, un’incognita invece è declinare e proiettare il non voto sui grillini. A questa tornata, infatti, il partito di Giuseppe Conte si presenta per la prima volta senza avere in tasca il reddito di cittadinanza e il superbonus. Difficile, quindi, che il partito fondato da Grillo possa essere dopo 5 anni di nuovo il primo partito alle Europee. Nel 2019 i grillini volarono al 39 per cento a Napoli e provincia, quasi 10 punti in più della media del Mezzogiorno (che era già la più alta che altrove). Ma parliamo di un’era geologica fa, quando Napoli appunto, era la capitale italiana dei percettori del reddito di cittadinanza. In quell’anno, giusto per capirci, Fratelli d’Italia non raggiungeva il 6 per cento e il flirt del Sud con la Lega di Salvini era ancora in piedi (secondo partito dietro l’M5s con il 19 per cento). Le sfide sono tutte qui. Tra chi sarà il primo partito del centrodestra, contando Forza Italia in grande spolvero che, non a caso, ha chiuso la campagna elettorale a Napoli con una manifestazione nazionale e come si comporterà un elettorato, considerato volatile, come quello grillino.