Paralisi funicolari, il Comune di Napoli pronto ai licenziamenti

Martedì 26 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 07:00

Sette giorni e forse anche meno poi finalmente il piano industriale, quello da consegnare in Tribunale per il concordato preventivo ed evitare il default verrà svelato. Il 2 o il 3 luglio si saprà - nella sostanza - che fine farà Anm. Certo è che a Palazzo San Giacomo sono furenti: per la prima volta la parola «licenziamenti» viene evocata senza veli. Ed è collegata alle malattie di massa che hanno colpito anche ieri i lavoratori delle funicolari. E che hanno provocato per il quarto giorno consecutivo disagi notevoli all'utenza. Sarà linea dura quella del Comune per «gli infedeli» - ammesso che ce ne siano - anche perché stanno scatenando una guerra politica interna tra pezzi della maggioranza e la giunta. Per esempio domani ci sarà una commissione mobilità - il presidente è Nino Simeone, che ha assunto una posizione forte contro gli assessori Enrico Panini e Mario Calabrese, la cui presenza è annunciata. Dunque in caso di malattie non certificate la perdita del posto di lavoro sarà una strada che Palazzo San Giacomo percorrerà con decisione. Al riguardo sono arrivati all'Anm già gli esiti delle prime 7 visite fiscali disposte dall'azienda che hanno confermato la presenza a casa degli ammalati. Per altre 2 si attendono gli esiti.