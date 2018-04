Napoli, consigliere comunale nel mirino: furto a casa dopo il raid contro l'auto

Lunedì 23 Aprile 2018, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 18:52

Ancora una volta Gaetano Troncone, il consigliere comunale di Napoli, finisce nel mirino della criminalità. Dopo il raid dei giorni scorsi, che si concretizzò con ingenti danni alla sua autovettura parcheggiata nei pressi del suo studio professionale di architetto, poco fa in modo sintetico ha denunciato su i social un altro reato perpetrato a suo danno: «Furto nel mio appartamento: dopo l'atto vandalico all'auto, adesso e' toccato all' abitazione...». Con solo poche parole sfoga tutta la sua rabbia per gli episodi di criminalità. Il consigliere ha pubblicato su Facebook cinque foto della sua casa messa a soqquadro durante il furto. Al momento del raid in casa non c’era nessuno.«Inutile dire - affermò nei giorni scorsi il consigliere - che non ho nessuna intenzione di farmi intimidire e che tutte le attività politiche amministrative messe in campo fino ad oggi, continuerò sulla strada intrapresa con maggiore intensità e determinazione».Non si conosce ancora l’entità della refurtiva che i malviventi hanno portato via.Sull'accaduto indagheranno gli inquirenti cercando, tra le altre cose, di reperire i filmati delle telecamere della zona, alla ricerca di alcune tracce per individuare i malviventi che si sono introdotti in casa.Al consigliere comunale stanno giungendo, dalla cittadinanza e dai colleghi dell’amministrazione comunale, messaggi di solidarietà e di condanna per l’atto vandalico.