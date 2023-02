Pnrr Napoli, Manfredi: «Spendere bene i fondi Ue anche se in tempi rapidi»

«Quando ci sono molte risorse che vanno spese in tempi rapidi spesso questa spesa non è efficiente. È molto importante la qualità della progettazione e seguire con attenzione anche quelli che sono i percorsi organizzativi così da coniugare qualità dell'organizzazione con il rispetto dei tempi». Lo ha sottolineato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione Campania della Corte dei Conti.

«È un lavoro complesso perchè i tempi sono molto brevi ma come Comune stiamo lavorando in questa direzione anche per evitare di commettere errori che in passato sono stati molto gravi» ha aggiunto il primo cittadino, commentando quanto sottolineato qualche giorno fa da Michele Oricchio, presidente della Corte dei Conti della Campania. Secondo Oricchio, in merito ai fondi del Pnrr «la preoccupazione è che, purtroppo, i tempi ristretti che ci ha dato l'Unione Europea possano comportare una sorta di spesa compulsiva».