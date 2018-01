Mercoledì 24 Gennaio 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 20:28

Il premier Paolo Gentiloni, e il Ceo di Cisco Corporation, Chuck Robbins, saranno nel complesso universitario di San Giovanni per annunciare la Cisco Networking Academy e co-innovation Hub in partnership con l'Università degli studi di Napoli Federico II.L'appuntamento è alle 16 di venerdì 26 gennaio, nell'Auditorium della sede di San Giovanni.A introdurre l'incontro, che sottolinea l'importanza delle competenze digitali come fattore di sviluppo, i saluti del rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania,Vincenzo De Luca, e del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.Robbins presenterà le iniziative di Cisco in partenariato con l'ateneo e Gentiloni terrà le considerazioni finali.