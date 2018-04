Mercoledì 25 Aprile 2018, 13:30

«La 'Judo Star' di Scampia di Gianni Maddaloni rischia di chiudere. Quella conosciuta come la 'palestra anticamorra' che per moltissimi giovani rappresenta da sempre la speranza di una vita sana e normale potrebbe svanire a causa dell'ottusità delle istituzioni, a partire dal comune di Napoli guidato da De Magistris che da qualche tempo ha iniziato a chiedere canoni d'affitto esorbitanti e insostenibili». Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.«In questi anni - ricorda la leader di Fdi - la struttura di Maddaloni, che conosco dai tempi del ministero della Gioventù e con il quale ho avuto il piacere di collaborare, ha regalato all'Italia straordinari successi sportivi e ha tolto dalla strada un incredibile numero di giovani in una delle zone più critiche di Napoli. È per tutti un modello da emulare, eppure oggi è stata completamente abbandonata a se stessa: nessun aiuto, nessun sostegno e da qualche tempo anche richieste folli di pagamento».«Fratelli d'Italia ha scelto di non restare a guardare: per lanciare un messaggio chiaro allo Stato e a tutte le istituzioni locali, come il Comune di Napoli e la Regione Campania, i nostri parlamentari sottoscriveranno simbolicamente un abbonamento annuale per sostenere la palestra. Sappiamo che realtà sportive come l'Opes e altre organizzazioni sono impegnate in iniziative analoghe e per questo invitiamo tutte le realtà sportive, le associazioni e tutti i cittadini che lo vorranno a mobilitarsi per salvare questa palestra che consideriamo patrimonio per la città di Napoli e per l'Italia tutta», conclude Giorgia Meloni.