La Giunta Manfredi finanzia i restauri del Maschio Angioino e del monte Echia

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore Laura Lieto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Maschio Angioino, per un importo di € 4 milioni e 500.mila, inserito nel Piano di Azione Coesione Interventi per la «Valorizzazione delle aree di attrazione culturale».

Approvata anche la delibera del Servizio Valorizzazione della Città Storica - sito Unesco. Nella seduta di Giunta è stata approvata una variante in corso d'opera per un maggior importo lavori per complessivi € 267.123,36, relativa alla sistemazione e riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell' Impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia. Altri due progetti approvati riguardano la fattibilità tecnica ed economica per la progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio- ArcheoLab Napoli Stella Polare« dell'importo complessivo di € 6 milioni e 651 mila , inserito nel Piano di Azione Coesione - Interventi per la »Valorizzazione delle aree di attrazione culturale« e quello di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio - Galleria museale archeologica» dell'importo complessivo di € 1 milione 348 mila 850 euro inserito nel Piano di Azione Coesione - Interventi per la «Valorizzazione delle aree di attrazione culturale».

Infine l'assessore all'urbanistica Lieto ha proposto alla Giunta che l'ha approvata , il progetto di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo per un importo complessivo di €8 milioni inserito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana.