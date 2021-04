Napoli, la Giunta riconosce il valore sociale di quattro realtà cittadine

Nella seduta di giunta comunale di oggi, presieduta dal sindaco de Magistris, è stata approvata la delibera, su proposta dell’Assessore al patrimonio Alessandra Clemente, tesa a riconoscere il valore sociale di quattro realtà all’interno di beni immobili di proprietà del Comune di Napoli.

Con questa delibera viene fatto un importante passo in avanti verso la messa a regime del funzionamento e di una migliore gestione del patrimonio comunale ad uso non abitativo nel solco di quanto il Comune di Napoli sta portando avanti in sinergia anche con la Consulta sul debito pubblico, presieduta da Paolo Maddalena.

Si è proceduto, infatti, ad esprimere gli indirizzi per la regolarizzazione di rapporti con un secondo nucleo di importanti soggetti operanti in diversi quartieri della città, per le cui attività sociali si è riconosciuto un forte interesse pubblico insieme alla redditività sociale delle stesse mettendo in sicurezza per il futuro attività a servizio della collettività di inclusione sociale e culturale a favore di giovani, donne e di chi vive condizioni di marginalità sociale.

Le realtà trattate nell’atto deliberativo sono: l’Associazione “C.N.G.E.I - Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani”, operante nel quartiere Vomero, l’Associazione “Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale dei Campi Flegrei” e la Cooperativa Sociale a r. l. “L’Orsa Maggiore”, operanti nei quartieri di Soccavo e rione Traiano, l’Associazione “Centro Studi Obiettivo Napoli” ONLUS che opera nel quartiere Mercato, nella cosiddetta zona delle “Case Nuove”.

La delibera rientra nel quadro delle tre direttrici operative che caratterizzano l’azione dell’assessorato al Patrimonio.



1) Dare stabilità al grande patrimonio civico, culturale e sociale ospitato negli immobili comunali, adeguando i contratti ai regolamenti vigenti.



2) Continuare nella emanazione di avvisi pubblici per l’affidamento in concessione/locazione di locali commerciali a titolo oneroso, attualmente 5 immobili con avvisi in corso:

3 )Recuperare morosità commerciali di lungo corso.



Si procederà, all’istruttoria relativa a tanti altri casi ugualmente meritevoli e che attendono la messa in sicurezza delle loro attività all’interno di immobili del Comune di Napoli, e al riconoscimento amministrativo, adeguando i contratti ai regolamenti vigenti o dando mandato ai servizi alla contrattualizzazione in base ai parametri indicati dal regolamento comunale.



Ugualmente continueranno nei prossimi giorni le verifiche con l’Unità operativa tutela patrimonio di numerosi locali commerciali per la verifica di cespiti inutilizzati o con morosità da recuperare.