De Magistis e i fondi della Regione per i trasporti: «Avevo ragione io, De Luca ci ha negato denaro pubblico»

«Anche sul trasporto pubblico locale avevamo ragione». Lo dichiara Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli dal 2011 al 2021, commentando la delibera della giunta regionale della Campania con la quale, prendendo atto dell'approfondimento elaborato dall'Acamir sui trasporti pubblici territoriali, annuncia che il comune di Napoli riceverà circa 66 milioni di euro all'anno, a fronte dei 58 milioni di euro previsti dai precedenti riparti contro i quali la giunta comunale guidata da Luigi de Magistris aveva presentato ricorso anni prima.

«Il presidente della regione Campania De Luca - aggiunge de Magistris - ha deliberatamente negato soldi pubblici che spettavano da anni alla città di Napoli, in questo modo non consentendo agli utenti dell'area metropolitana napoletana di avere un servizio più efficiente. Lo ha fatto per colpire i napoletani e l'amministrazione democraticamente eletta. E lo chiamavano il duello de Magistris-De Luca. Era in realtà la condotta di un presidente di regione che deliberatamente non dava il denaro pubblico che per legge spettava alla nostra comunità. Il tempo è galantuomo, ma il danno è irreparabile», conclude de Magistris.