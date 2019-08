Napoli e la crisi di governo: nel Movimento 5 Stelle tutti contro tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 08:00

Così tanti i voti presi in Campania e così tante le differenze col Partito democratico che il Movimento Cinquestelle - sia i portavoce eletti che i militanti iscritti - non vuole mutare pelle e faccia in nome di un nuovo eventuale Governo con i dem. Il decalogo elencato dal capo politico, Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni al Quirinale, ha ringalluzzito i grillini di Napoli e dintorni. Sono tornati alle origini, alle radici identitarie con cui sono nati 10 anni or sono (che verranno festeggiati proprio nel capoluogo partenopeo a ottobre).