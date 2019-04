Sinistra, centro o Pd: le grandi manovre degli arancioni per il dopo de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in continuo riposizionamento la maggioranza che sostiene il sindaco Luigi de Magistris: già dopo la tornata delle Europee potrebbe avere un assetto diverso e obiettivi politici nuovi. Gli stessi arancioni si stanno guardando intorno. È il sindaco de Magistris che ha dichiarato di essere pronto ad alleanze con altre forze «laddove sussistano le condizioni» in funzione delle Regionali dell'anno prossimo. Tant'è, tra un mese si vota per le Europee, un banco di prova per capire l'orientamento dei destini di tutti quelli che fanno parte dell'universo demA.