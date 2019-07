Napoli, la guerra sotterranea delle stese: l'appello di de Magistris al comitato per l'ordine pubblico

Mercoledì 24 Luglio 2019, 16:40

«Tra le varie questioni prioritarie che porrò c'è anche quella delle stese con particolare riferimento a quanto accaduto di recente alla Sanità. È un tema che porrò con concretezza e determinazione». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo ai cronisti in merito alle recenti stese che si sono verificate nel rione napoletano.Il tema sarà portato dal sindaco all'attenzione della riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza in programma oggi.