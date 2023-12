Approvato il bilancio della Napoli holding - guidata da Amedeo Manzo che va verso la riconferma - la società al cento per cento del Comune che detiene a sua volta il 100% di Anm, e che è destinata sempre più a essere la super Holding di Palazzo San Giacomo dentro la quale confluiranno tutte le aziende del Municipio guidato dal sindaco Gaetano Manfredi. La riorganizzazione delle aziende partecipate è la terza gamba sulla quale si fonda il Patto per Napoli - le altre due sono la riscossione e la messa a reddito del patrimonio - e deve essere effettuata tassativamente entro il 2024. In questo contesto l'approvazione della Holding è stata l'occasione per Pier Paolo Baretta - l'assessore al Bilancio - per fare il punto su tutte le partecipate ovvero il loro efficientamento. E sulla NapoliServizi che cambia pelle trasformandosi in un'autentica azienda global service alla quale però viene tolto il patrimonio che confluisce in una società nuova di zecca, la Napoli patrimonio.

È Baretta che spiega come stanno le cose. «Confermiamo - dice l'assessore - il gruppo dirigente della NapoliServizi e della Napoli Holding: hanno fatto bene e dobbiamo arrivare a fine 2024 con il riassetto delle aziende». Baretta fa il punto sulla NapoliServizi: «A questa azienda conferiremo 5 asset fondamentali: tutte le scuole, i cimiteri, le aree mercatali, tutti gli impianti sportivi e le sedi comunali. Cinque filoni dove la NapoliServizi avrà la gestione completa, dalla pulizia alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la guardiania. Mentre nei primi tre mesi dell'anno nuovo conferiremo il ramo d'azienda del patrimonio alla Napoli Patrimonio. Quanto alla Napoli Holding va riempita di contenuti». Cosa significa? Che sono in atto riflessioni su quali altre aziende conferire ma soprattutto quale deve essere la sua funzione nel riordino di tutte le aziende fatta eccezione di Asìa, la NapoliServizi e appunto la Holding che non hanno bisogno di interventi e proprio per questo motivo rivestono un ruolo strategico. A oggi tutto lascia supporre che la l'azienda guidata da Manzo si avvia ad avere un ruolo di coordinamento sull'efficientamento del resto delle altre aziende.

Manzo è soddisfatto del lavoro svolto in questi ultimi anni. «La Napoli holding - dice - ha approvato il bilancio con un utile di 2,4 milioni, abbiamo il contratto di esercizio di Anm per la quale abbiamo organizzato il salvataggio omologando il concordato e posso dire oggi che il 2024 sarà l'anno della svolta: usciremo dallo stesso concordato e questo significa restituire alla città un'azienda sana e con tanti progetti nel campo dei trasporti dove il sindaco e l'assessore Cosenza stanno portando avanti una strategia che ha visione e lungimiranza. Arriveranno i nuovi mezzi su gomma, apriranno nuove stazioni della metro e andrà in esercizio la linea 6 azioni che miglioreranno di molto il servizio di trasporto pubblico». Per Manzo la Holding è pronta ad affrontare nuove sfide perché è «una società al cento per cento del Comune capace di centrare l'obiettivo della terza gamba del Patto al quale sta lavorando da tempo l'assessore Baretta. Ringrazio il sindaco, la giunta e il consiglio comunale per il sostegno e la fiducia accordatami».