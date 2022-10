Napoli, i disoccupati occupano un'aula del consiglio comunale

Protesta di gruppi di disoccupati davanti alla sede del Consiglio comunale di via Verdi. Un gruppo di manifestanti ha occupato una stanza all'interno del palazzo. «Noi siamo vicini a tutti i problemi del lavoro in città, ma non abbiamo competenze di materia di formazione. C'è un memorandum firmato prima della chiusura del Governo Draghi e ci auguriamo di ripartire da lì perché c'è una situazione sociale complicata».

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale, in relazione alla protesta dei disoccupati. «Abbiamo lavorato a un tavolo con la Prefettura che dovrà essere ripreso con il nuovo Governo - ha aggiunto - e con ministero del Lavoro e avevamo individuato un percorso di formazione che consentisse di dare un'opportunità a chi oggi è senza lavoro». Risposte che - ha evidenziato il sindaco - sono necessarie anche «per garantire la coesione sociale».