Lunedì 27 Maggio 2019, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 07:14

M5S cala anche a Napoli: dai primi scrutini ufficiali, il Movimento in città va oltre la media nazionale, registra comunque un calo di 10 punti in queste delicatissime elezioni Europee, però tiene: a notte fonda la soglia del 40 per cento è stata superata, molto lascia presagire che il dato si consolidi alla fine. Insomma, il capoluogo partenopeo e la sua area metropolitana non hanno voltato del tutto le spalle ai Cinque Stelle, anche se le elezioni politiche fecero segnare l'anno scorso la bellezza del 54 per cento, pari ad oltre 800mila voti solo nel capoluogo, un numero impressionante che produsse poi il boom nei collegi uninominali dove furono sbaragliati tutti i concorrenti.Alle Europee di cinque anni fa, quando ci fu il famoso exploit di Renzi col Pd al 40 per cento, i pentastellati presero il 22 per cento: un bottino di consensi notevole, perché soprattutto al Sud c'era sempre stata una certa difficoltà ad espandersi. Da queste elezioni emergerebbero meno 12-13 punti percentuali dal 4 marzo 2018 al 27 maggio 2019: il reddito di cittadinanza e la battaglia in difesa del Sud non hanno prodotto l'effetto sperato. L'entusiasmo, tra i Cinque Stelle, era scemato molto. Tanti i fattori che facevano pensare a un calo: il leader nazionale Luigi Di Maio assente dalla piazza a Napoli, la tensione per le Comunali su cui però ci sono legittime aspirazioni soprattutto a Casoria con la fedelissima Elena Vignati, il terreno da preparare per le Regionali dell'anno prossimo. Un'attesa vissuta ognuno a casa propria oppure nelle città chiamate al voto per eleggere il sindaco: così i grillini hanno aspettato i primi exit poll e poi i primi scrutini ufficiali. I vecchi militanti hanno tentato soprattutto di tenere botta, di limitare i danni, di spingere al voto facendone capire l'importanza. I candidati si sono visti poco in giro, hanno lavorato molto sui social network oppure negli ambienti già fidelizzati.