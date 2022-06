Asia, nuove assunzioni: il bando il 25 giugno

Si apre la fase attuativa delle nuove assunzioni in Asia: entro il 25 giugno sarà pubblicato il relativo bando, che sarà disponibile sul sito www.asianapoli.it e sul sito del Comune di Napoli.

È quanto deciso durante il Cda della società che si è svolto oggi a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero e dell'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli Paolo Mancuso, su delega del sindaco Gaetano Manfredi.

«Abbiamo rispettato i tempi per i passaggi fondamentali utili a rafforzare il servizio di igiene urbana che necessita di maggiore personale per migliorare la pulizia in ogni quartiere», ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi.