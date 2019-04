Il Comune di Napoli festeggia Masullo: «Ma manca un progetto di città»

Saranno gli alunni della scuola elementare 'Vittorino da Feltre', quella vicino a cui si è compiuto pochi giorni fa l'agguato di camorra nel Rione Villa a San Giovanni a Teduccio, i primi bimbi a vedere i filmati 'Masullo e la volpe Sofia', un esercizio di filosofia che vuole essere un incontro tra generazioni con l'obiettivo di spronare i bambini a pensare, a farsi domande, a relazionarsi tra loro andando oltre i cellulari. Il prodotto è stato presentato nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo per festeggiare il novantesimo compleanno del filosofo, Aldo Masullo, protagonista con la volpe animata, dei dieci contrometraggi realizzati dal filosofo e videomaker, Andrea Lucisano, e prodotti dall'associazione 'La danza delle farfalle'.

«Questo prodotto vuole essere strumento di incontro tra un eccelso nostro concittadino quale è Masullo e le giovani generazioni utilizzando i linguaggi loro più vicini - ha detto l'assessore alla Cultura, Nino Daniele - e abbiamo pensato che fosse giusto iniziare questo percorso dai bambini della scuola Vittorino da Feltre che pochi giorni fa hanno visto davanti ai loro occhi la violenza camorristica. Ripartiamo da lì, da quei luoghi dove è stata violata la fragilità dei bambini». In sala anche Marcella Neve, bimba di nove anni, che dà la voce alla volpe Sofia. «La mia speranza - ha detto Masullo - è che i bambini davanti a questi filmati abbiano la percezione del loro essere bambini e che si pongano delle domande davanti alle quali vedono che un adulto può rispondere senza fare orecchie da mercante. Oggi i bambini - ha aggiunto - credono che la cosa più importante sia avere il cellullare con cui si parlano ma senza misurarsi tra loro e con la realtà circostante. Questo è un grande pericolo».







«A Napoli dovrebbe essere istituita una scuola particolare che prenda i ragazzi al mattino e li lasci la sera, con l'obbligo scolastico reso veramente efficiente così che nessuno può permettersi di andarsene per la strada a fare il delinquente nell'età in cui dovrebbe andare a scuola» ha detto Masullo parlando della città e della camorra «cancro che Napoli porta dentro di sé e che va chirurgicamente estirpato». Masullo ha affermato che «se non si interrompe la catena della criminalità, se il ragazzo stando sempre a contatto con altri giovani già criminalizzati o con genitori partecipi del mondo criminale, che cosa può fare? Occorre - ha aggiunto - che ci sia qualche forza che lo trae fuori e quella forza è la scuola».



«Ho grande rispetto per il sindaco, rispetto istituzionale e come persona ma se potessi gli rimprovererei di non essersi impegnato nella costruzione di quel progetto di città del futuro in cui tutti noi dovremmo essere convocati a colloquio» ha proseguito il filosofo sulla città di Napoli che - ha aggiunto - «non potrà risorgere ed esprimere le sue enormi potenzialità e diventare davvero città proiettata nel futuro se i suoi cittadini non riescono a diventare davvero partecipi in modo coeso di un progetto. Dobbiamo stabilire - ha proseguito - cosa vogliamo essere tra 20, 50 anni. Oggi questo non c'è e credo che sia la maggiore responsabilità che grava su tutti noi e su coloro che hanno maggiori responsabilità di Governo e di guida della città. Adesso Napoli è bellissima ma non è città».

Venerdì 12 Aprile 2019, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA