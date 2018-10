Napoli, il Comune lancia la consulta sul debito

È disponibile da oggi, nell'albo pretorio del Comune di Napoli, l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di componente della Consulta pubblica di «Audit sulle risorse e sul debito della città di Napoli», «primo esempio in Europa di un organismo istituzionale sui temi del debito», si sottolinea da palazzo San Giacomo.



La Consulta sarà composta da ventuno componenti nominati dal Sindaco anche fuori dal territorio napoletano, dei quali dodici dovranno possedere comprovate competenze nel campo giuridico, economico, sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale, mentre i restanti nove, saranno individuati mediante questo Avviso pubblico online finalizzato proprio alla presentazione delle candidature e alla registrazione delle proposte dei cittadini. Le candidature devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica «assessorato.bilancio pec.comune. napoli.it» entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2018. «Auspico che le domande siano tante» dice l'assessore al Bilancio Enrico Panini, «perchè il tema del debito ingiusto non è un tema che può essere confinato ai soli tecnici o cultori della materia. L'economia è un tema che riguarda tutti i cittadini ed ognuno di loro deve essere messo nelle condizioni di esserne protagonista».



Alla «Consulta pubblica di audit sul debito e sulle risorse della Città di Napoli» vengono, dunque, attribuite le funzioni relative allo studio, all'inchiesta e alla predisposizione di linee di azione relativamente alle risorse sulle quali poggiare lo sviluppo cittadino e «sulle strategie per impedire che il debito »ingiusto«, perché maturato in grande parte durante i diversi commissariamenti che hanno riguardato la Città di Napoli, continui a produrre effetti pesantemente negativi per la nostra città», conclude Panini.

Venerdì 5 Ottobre 2018, 16:49

