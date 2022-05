Comune di Napoli, il sindaco Manfredi: «Il bilancio 2022 è di transizione»

Conti all'esame. «Il 2022 sarà un bilancio di transizione che ci consentirà sicuramente un primo passo per la stabilizzazione dei conti e daremo delle priorità cercando con le risorse libere, disponibili, che non sono tante, di poter dare qualche risposta anche considerando gli investimenti che stiamo facendo in alcuni aspetti chiave come la manutenzione e il verde». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista dell'approvazione del primo bilancio della sua consiliatura. A margine del Consiglio comunale, il primo cittadino ha sottolineato che il documento contabile avrà «ovviamente anche una visione triennale che dovrebbe iniziare a darci delle prospettive più rincuoranti considerando anche l'efficacia di una serie di consolidamenti, che derivano dal Patto per Napoli, quali la riscossione e la gestione del patrimonio».

