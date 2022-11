Napoli, il sindaco Manfredi: area est fondamentale per lo sviluppo

«Quest'area è fondamentale per lo sviluppo della città e stiamo mettendo in campo interventi infrastrutturali e di trasformazione urbana con investimenti molto significativi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al convengo 'Infrastrutture, mobilità e logistica per lo sviluppo dell'area orientalè organizzato da Estra Moenia.

Il sindaco ha evidenziato che «ciò consentirà non solo di migliorare tutta l'accessibilità, a partire da piazza Garibaldi fino al Centro direzionale, ma anche la trasformazione della linea di costa che, attraverso il recupero dell'ex Corradini e la realizzazione della passeggiata a mare, permetterà di riconnettere anche San Giovanni con il mare». Rispetto al progetto della Regione Campania per l'area del Centro direzionale, Manfredi, nel ricordare che l'amministrazione ha «già deliberato», ha sottolineato che «a noi interessa l'intervento infrastrutturale che è molto importante con un investimento determinante perché tutto è legato all'accessibilità di piazza Garibaldi. Bisogna realizzare il vecchio progetto che prevedeva l'accesso dalla parte retrostante della piazza sia per il parcheggio che per gli autobus, la copertura del passante ferroviario, la nuova stazione di Eav. Su questo - ha proseguito - noi siamo perfettamente d'accordo. È un progetto che accoppiato a un intervento importante d'investimento sul Centro direzionale sia per una ristrutturazione complessiva che di connessione con la Stazione Centrale del Centro direzionale». Per quanto riguarda i suoli di Ferrovie dello Stato, Manfredi ha ricordato che «FS ha delle volumetrie che può realizzare e nell'ambito di queste volumetrie una delle possibilità è che ci sia anche un intervento regionale ma queste sono scelte che competono al rapporto tra Fs e Regione».