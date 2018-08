Napoli, immigrati assenti: via alle espulsioni ma solo dai centri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le memorie sono state già preparate, il sostegno legale è messo a disposizione dalle associazioni: se l'iter andrà in porto, e si trasformerà in procedimento di espulsione, i migranti sorpresi all'esterno delle strutture di accoglienza durante un controllo di Polizia faranno ricorso al Tar portando in tribunale le proprie motivazioni. Lo annuncia l'associazione 3 febbraio, che sta seguendo la vicenda, anche dal punto di vista legale, col supporto delle altre associazioni, del centro sociale Ex Opg e delle comunità di stranieri che vivono a Napoli. Intanto, è stato organizzato un sit in di solidarietà: si terrà davanti alla Prefettura di Napoli per chiedere che il provvedimento venga bloccato prima che diventi irrevocabile.L'appuntamento è per martedì 28 agosto, alle 10, in piazza del Plebiscito. Davanti al Palazzo di Governo si riuniranno i rappresentanti delle comunità di extracomunitari e gli attivisti delle associazioni; sarà presente anche Fernando Viraj Prasanna, il consigliere aggiunto eletto al Comune di Napoli proprio per rappresentare le istanze degli stranieri che vivono in città. Insieme a loro ci saranno anche i migranti raggiunti dal provvedimento che potrebbe sancire l'allontanamento dalle strutture che finora li hanno ospitati. «Crediamo sia giusto e doveroso scendere in piazza dice Gianluca Petruzzo, responsabile nazionale dell'associazione 3 febbraio quello a cui stiamo assistendo è un provvedimento contro la vita umana, in particolare di profughi e immigrati. Oggi decine di persone, richiedenti asilo, che sono fuggite da fame e guerre, già preda di burocrazia e malaffare, si trovano a dover affrontare un'altra emergenza. Rischiano di essere messe per strada senza nessuno sbocco o possibilità di condurre una vita degna. Martedì ci mobiliteremo contro il razzismo e la violenza di questo Governo, per dire basta alle disumanità e alla propaganda dell'odio».