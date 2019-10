Lavori al cimitero di Melito, l'Anticorruzione apre un'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:00

L'Anticorruzione ha avviato un procedimento di vigilanza per gli atti del comune di Melito che hanno portato all'ampliamento del locale cimitero con ulteriori mille loculi. Agli uffici dell'autorità erano ricorsi i rappresentanti dei partiti all'opposizione in consiglio comunale (Pd, Verdi, DemA, Cristiano e Popolari, indipendenti, MdP-Art. Uno), denunciando presunte illegittim ità negli atti predisposti dall'amministrazione comunale, poi approvati in assise municipale dalla stessa maggioranza, tranne l'astensione di Enrico Maisto (Moderati) e l'assenza al voto di Angela Guarino (poi passata all'opposizione). La minoranza votò contro, ad eccezione di Pietro D'Angelo e Rocco Marrone (MdP-Art.Uno), mentre Emilia Cerrone uscì dall'aula.