De Luca e de Magistris, due incontri separati: l'imbarazzo del ministro Lezzi

Venerdì 27 Luglio 2018, 07:30

Un certo imbarazzo, già al momento di formalizzare gli incontri di ieri a Napoli, c'è stato al ministero per il Sud. A cominciare dalla titolare Barbara Lezzi. Ma tant'è. L'esponente grillina, almeno per questa prima visita, ha preferito adeguarsi anche se questo tipo di atteggiamento rancoroso tra De Luca e de Magistris viene visto come irrituale e soprattutto dannoso. Specie se si dovrà lavorare assieme su Bagnoli. Perché una cosa è il faccia a faccia tra il ministro e il procuratore Melillo sulla situazione dei sequestri dell'area di Bagnoli, un profilo strettamente giudiziario quindi, un'altra è quello tra il sindaco e il governatore. Rapporti tesi che, l'altra sera, hanno fatto sbottare anche il vicepremier Luigi Di Maio, in visita nel Salernitano: «Ci deve essere intesa tra le istituzioni e non si possono scaricare sul governo centrale i litigi che ci sono livello locale». Certo il vicepremier si riferiva alle Universiadi ma il principio è lo stesso: la freddezza siderale tra De Luca e de Magistris non può essere certo la strada maestra per portare avanti la riqualificazione dell'area di Bagnoli. E queste preoccupazioni aleggiano anche dalle parti di Invitalia, che è il fulcro e il garante finanziario di tutto il progetto nell'area dell'ex Italsider. Ma i diretti interessati, il sindaco e il governatore, per ora sembrano infischiarsene nonostante i richiami e le preoccupazioni.