Incubo Circumvesuviana, De Luca al contrattacco: «È colpa dei sindacati»

Giovedì 11 Luglio 2019, 07:00

Quando alle 8,20 circa Vincenzo De Luca, ai microfoni di radio Crc, comincia a mandare strali contro il ministro Toninelli prima e contro alcuni sindacalisti dell'Eav poi, in Circumvesuviana sono già state soppresse 8 corse: due lungo la linea per Sorrento, una su quella per Baiano, due sulla Napoli-Sarno, due per Poggiomarino e una diretta da Napoli a Torre Annunziata. In serata se ne conteranno saranno quasi 30 (27, stando alle comunicazioni ufficiali Eav), alle quali si devono aggiungere i vari ritardi.