Napoli, la rivolta degli intellettuali: «No al villaggio degli atleti, devasterà la Mostra d'Oltremare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Maggio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettera inviata al presidente della Repubblica, a quelli di Camera e Senato e al ministro per i Beni e le attività culturali. In calce le firma di Francesco Casavola, Gianfranco Amendola, Piero Craveri, Alessandro Dal Piaz, Aldo De Chiara, Luigi De Falco, Francesco De Notaris, Raffaella Di Leo, Guido Donatone, Marta Herling, Carlo Iannello, Luigi Labruna, Sergio Marotta, Aldo Masullo, Gerardo Mazziotti, Tomaso Montanari, Giulio Pane, Edo Ronchi, Italia Nostra (sezione di Napoli), Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia e Comitato Centro Storico Unesco. Una lettera per denunciare che «la Mostra d'Oltremare, sito vincolato per opera del compianto architetto Mario De Cunzo - in quanto esempio unico di sintesi tra patrimonio arboreo, artistico, storico, architettonico e archeologico - è in pericolo». Il rischio starebbe nella possibilità che in quell'area venga installato il villaggio delle Universiadi. L'ipotesi più plausibile (e anche molto concreta) sarebbe quella di montare decine di unità abitative all'interno della Mostra per accogliere oltre settemila giovani sportivi. Delle vere e proprie casette in grado di ospitare due atleti ciascuna e che, vista la posizione centrale della fiera, potrebbero essere molto utili per risolvere anche i problemi di mobilità degli atleti. A due passi dal San Paolo o dalla Scandone e vicina alla tangenziale, la Mostra potrebbe essere la soluzione migliore. Costo dell'operazione: 40 milioni di euro per costruire un totale di circa 2.500 unità abitative. Da qui la rivolta degli intellettuali che hanno deciso di mettere nero su bianco le loro ragioni: «È sconcertante - scrivono - che non si comprenda come occupare con 2500 case prefabbricate il parco urbano della Mostra pregiudicherebbe in modo irreparabile il suo patrimonio culturale e ambientale (parco ed architetture rappresentano infatti un'unità inscindibile, così come i giardini e la Reggia di Capodimonte), fra i più importanti esempi di architettura italiana del Novecento».