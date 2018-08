Napoli nel caos, il monito di Brunini: «Chi ha responsabilità deve dare il meglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 12:00

Capodichino «privatizzata» esempio di risultati che si raggiungono (più venti per cento il traffico passeggeri nei primi otto mesi del 2018), di servizi che migliorano nettamente e di aziende che funzionano in una città che tira il fiato sulla progettualità, che spesso non trattiene i migliori e vive di tanta anarchia. Armando Brunini è un napoletano di ritorno: dopo avere lavorato all'estero dal 2013 è l'amministratore delegato della Gesac la società controllata da 2i Aeroporti spa, una holding di proprietà di fondi d'investimento italiani (F2i il 51%) e stranieri (Ardian e Crédit Agricole Assurances il rimanente 49%), dunque un osservatore provilegiato.«È evidente che l'analisi di Scotto Di Luzio coglie il tema, mette il dito nella piaga in maniera lucida con un comprensibile pessimismo».«Ma io preferisco partire dal bicchiere mezzo pieno perché li si possono trovare le soluzioni e le strade da seguire».«Quattro - cinque anni fa a Napoli non c'erano turisti, oggi la città è invasa: i ristoranti sono pieni e cominciano a servire i clienti alle 19. Quelli sono clienti stranieri! Il turismo a Napoli ha consentito di ammortizzare gli effetti della crisi del 2007 che sono stati devastanti. Il turismo è un'opportunità per la città».«Qualche anno fa abbiamo partecipato anche noi alla definizione del piano strategico del turismo che doveva gestire il fenomeno. Alcune cose sono state fatte, altre no».«Cose che sembrerebbero banali: la pulizia, il decoro urbano, la lotta alle illegalità cominciando dai parcheggiatori abusivi».