Napoli, la verità di de Magistris jr: «Bistrot in regola, mi aggrediscono per motivi politici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 22 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggia sul lungomare liberato e parla del bistrot. Claudio de Magistris è dispiaciuto, non arrabbiato; dice cento volte che è tutto in regola, spiega in mille modi differenti che quel progetto renderà migliore la piazza. Ieri Maurizio Marinella s'è chiesto, sconsolato, perché un progetto analogo di allargamento del marciapiede che lui ha presentato è stato bocciato, mentre quello in favore del bistrot di Claudio de Magistris è stato accettato: il fratello del sindaco s'è sentito ferito.«Cerco di dribblare le polemiche anche se sono rimasto attonito di fronte alle sue parole. Nessun favoritismo al fratello del sindaco. Anzi, s'è aspettato tantissimo tempo. E, comunque, sono certo che il suo progetto è valido quanto quello del bistrot per cui verrà accettato se non esistono controindicazioni. Però, vi prego, smettete di dire che quello è il locale di Claudio de Magistris».«Tutt'altro, dico che io sono solo uno dei tre soci. Si tratta di una iniziativa imprenditoriale condivisa, non del bistrot del fratello di...».«Illazioni che respingo con vigore al mittente. Se volete saperlo abbiamo atteso due anni per ottenere il permesso di realizzare quell'intervento, peraltro a nostre spese: se questo significa essere favoriti».