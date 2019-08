L'annuncio choc di Ortolani: «Una vita tra bidoni tossici, ho due tumori ma non mollo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Agosto 2019, 08:30

Con il tumore si può decidere di convivere in silenzio, per trovare la forza interiore utile a combattere se non sconfiggere il male. Ma sono tanti i casi in cui la malattia viene resa pubblica, per condividere la propria battaglia personale. Lo hanno fatto la giornalista de Le Iene, Nadia Toffa, morta di recente, oppure l'allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajilovic colpito da una leucemia che lo ha costretto ad abbandonare temporaneamente il rettangolo di gioco. Nel campo politico, ha voluto socializzare le sue cure l'ex senatrice e presidente Pd Graziella Pagano. Ieri, sul suo profilo Facebook, ha fatto altrettanto il senatore del Movimento Cinquestelle Franco Ortolani. Geologo, una vita passata tra l'insegnamento alla Federico II e la lotta con i comitati contro discariche e roghi tossici.