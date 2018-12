Napoli, l'accusa dei giovani dem: «Pd partito autoreferenziale, noi usati solo per i selfie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Dicembre 2018, 11:00

«Beh, la domanda ricorrente è chi te lo fa fare...». Ilaria Esposito, ha 26 anni ed è segretaria regionale dei giovani democrat da un anno e mezzo. Ed ha un solo rammarico: «Io sto da 8 anni nel Pd e mi domando quando sarò abbastanza giovane da essere ascoltata da una comunità che è ormai autoreferenziale». Laureanda in ingegneria edile, ripetizioni il pomeriggio, un lavoro in un pub e, ancora, l'impegno in politica tra Napoli e Torre del Greco dove vive.«Ora sto tornando da un'assemblea a Roma (dell'area Zingaretti, ndr) ma l'importante è lavorare per cercare di riportare la politica in un partito ormai autoreferenziale».«La maggior parte di noi si aspettava altro».«Un congresso sui temi, sulle piattaforme politiche dopo una collezione interminabile di sconfitte. Occorrerebbe cambiare passo invece continuiamo a parlare di noi stessi perdendo di vista l'obiettivo. Eppure quest'anno ci saranno Europee e Amministrative e se non iniziamo a mettere in campo proposte serie scompariamo. Specie se dall'altro lato abbiamo uno come Matteo Salvini che è in campagna elettorale permanente. Noi invece dovremmo raccontare l'Europa come un'opportunità e non come una minaccia secondo la declinazione di grillini e leghisti».