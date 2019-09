Napoli, la denuncia del maestro pasticciere: «Dopo il reddito di cittadinanza spariti i dipendenti, vogliono tutti lavorare in nero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 6 Settembre 2019, 07:30

«Una sorpresa amara e inaspettata». Così Salvatore Capparelli, uno dei maestri pasticceri più famosi di Napoli, tra i marchi storici del settore con la sede di via Tribunali, commenta la diaspora dei suoi otto dipendenti che, alla ripresa dalle ferie, non si sono presentati a lavoro. Tra camerieri che servivano ai tavoli al bar e gelateria, pasticceri, baristi e aiutanti impiegati - all'interno della pasticceria che sforna sfogliatelle frolle e ricce, e i mitici babà che due anni fa Dolce&Gabbana vollero per la loro sfilata al centro storico - il personale dei tre negozi dei Decumani «è ridotto del 60%», come spiega il titolare che, insieme alla moglie Pina, non nasconde di avere qualche dubbio sulle cause di queste improvvise defezioni senza alcun preavviso: «Credo che il reddito di cittadinanza, con il sussidio garantito a chi non non risulta assunto, stia provocando seri danni a noi esercenti della categoria». E aggiunge: «I miei dipendenti? Tutti inquadrati. Ma sono già in tanti quelli che mi stanno contattando e si offrono di lavorare a nero per percepire il sussidio dallo Stato».«Appena abbiamo riaperto dopo la pausa estiva, dal 18 agosto al primo settembre, mi sono ritrovato senza personale».