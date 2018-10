Il presidente dell'Ordine: «Il 118 senza medici solo 4 specialisti formati ogni anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvestro Scotti - fresco di conferma al vertice nazionale della Fimmg, il maggiore sindacato di categoria dei medici di medicina generale - considera giusta la proposta della Regione, annunciata ieri sul Mattino, di riattivare i corsi di formazione post laurea per l'emergenza. Corsi della durata di 400 ore, necessari per reclutare in pochi mesi nuovo personale da impiegare sulle ambulanze del 118.«A mio avviso i mali della Campania sono eredi di quelli di un sistema che a livello nazionale è disciplinato in maniera insufficiente».«Nell'ultimo anno del corso di laurea gli studenti potrebbero svolgere alcuni esami e ore di formazione che all'atto della laurea ne consentano l'impiego, come primo accesso al lavoro, nel 118».«La norma del 118 è stata disegnata a livello nazionale molti anni fa e permette l'accesso solo ai medici laureati che abbiano svolto il corso di formazione di 400 ore per la medicina dell'emergenza come precari sulle autoambulanze. Oppure per i medici che hanno la specializzazione in medicina generale che godono di una convenzione a tempo indeterminato».