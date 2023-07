Napoli, la Cgil presenta la piattaforma Belle Ciao per la parità delle donne nel mondo del lavoro

Si stima che in Italia per raggiungere la parità di genere con il passo attuale ci vogliano all'incirca 131 anni. Il tema dunque è fondamentale sia per una crescita sociale che economica, dato che si calcola a livello mondiale la perdita di 162 miliardi di dollari di capitale umano imputabile alla disparità.

È di questo che si è discusso oggi all'assemblea delle donne della Cgil Napoli e Campania che si è tenuta alla Digita Academy dell'università Federico II a San Giovanni a Teduccio.

“Belle ciao, protagoniste di una storia nuova” il titolo eloquente dell'iniziativa che ha visto prendere parte attiva tante delegate, lavoratrici, pensionate e studentesse con le loro testimonianze e le loro denunce.

Presenti all'incontro Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, Cinzia Massa, segretaria con delega alle politiche di genere e Lara Ghiglione, segretaria nazionale Cgil.

L'assemblea è stata l'occasione per presentare “Belle Ciao”, la piattaforma online lanciata dalla Cgil con l'obiettivo di occuparsi di parità e rispetto per le donne nel mondo del lavoro, dell'occupazione, della parità salariale, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione e del contrasto alla violenza di genere.

A parlarne è la segretaria nazionale con delega alle politiche di genere, Lara Ghiglione: «Purtroppo nel nostro paese ci sono ancora delle pesanti discriminazioni che penalizzano le donne dal punto di vista della quantità e della qualità del lavoro e del salario. Ogni tre giorni una donna viene uccisa e tutti questi aspetti vanno tenuti insieme, perché l'autonomia economica è un elemento fondamentale anche per contrastare la violenza. Con la piattaforma, che prende il nome di Belle Ciao, proviamo a introdurre la parità utilizzando la contrattazione nelle sue varie declinazioni, con il governo per i finanziamenti alle aziende e agli investimenti sulla qualità del lavoro, con la contrattazione nelle società perchè vogliamo che le donne siano valorizzate, ma anche con gli enti locali e i servizi pubblici. Contrattazione per migliorare la qualità di vita delle donne, questo l'obiettivo.

Migliorare la condizione delle donne vuol dire migliorare la condizione del paese».

La segretaria Cinzia Massa pone il focus sulla situazione in Campania: «Donne sempre più penalizzate al Sud e in particolare in Campania, dove solo il 33 percento sono impiegate, meno della metà dell'Emilia Romagna. Molte sono costrette a orari part time per dedicarsi alla cura o perchè costrette dalle aziende. Spesso firmano le dimissioni in bianco. Occorre fare molto e spingere le donne anche alla leadership».