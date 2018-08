Napoli, via ai lavori di manutenzione del verde nel cimitero di Secondigliano

Mercoledì 22 Agosto 2018, 12:24

Sono partiti, e dureranno fino al 30 agosto, gli interventi di manutenzione del verde all'interno del cimitero di Secondigliano. Gli interventi, che riguardano la pulizia il diserbamento e la potatura delle aiuole, saranno effettuati dai lavoratori del progetto Apu, coordinati dal dirigente della Municipalità 7. Lo rende noto il Comune di Napoli.«In questi giorni un'unità di 10 lavoratori sarà impegnata all'interno del cimitero di Secondigliano per un intervento specifico sul verde - spiega l'assessore Alessandra Sardu - Nei mesi scorsi ci sono state varie interlocuzioni volte a sollecitare un intervento della VII Municipalità che ha competenza a curare il verde nel cimitero periferico di Secondigliano. Ci è stato rappresentato in più occasioni che il personale a ciò dedicato era insufficiente e pertanto ilServizio Cimiteri, congiuntamente al Sat e alla sinergia con altri assessorati si è adoperato alla risoluzione del problema che potesse consentire in tempi rapidi un intervento all'interno del cimitero».