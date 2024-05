I lavori per dare un nuovo volto andranno avanti e le nuove abitazioni sorgeranno nei tempi previsti. Questa la rassicurazione ottenuta oggi dal comitato di lotta ex Taverna Del Ferro che, quattro giorni fa, ha occupato gli uffici della Municipalità di Napoli Est per avere chiarimenti sull'ambizioso intervento di rigenerazione urbana da 106 milioni di euro che riguarda l'ampia area di San Giovanni a Teduccio.

Nel faccia a faccia con il sindaco Gaetano Manfredi i residenti del cosiddetto Bronx hanno chiarito che sono preoccupati per l'assenza di operai nel cantiere ai piedi delle "stecche" costruite negli anni Ottanta, proprio in seguito al terremoto, e poi diventate celebri con il faccione di Maradona dipinto da Jorit. Il timore riguarda non soltanto il passare dei giorni senza reali progressi - con l'evidente ritardo rispetto al cronoprogramma del primo lotto che doveva chiudersi entro il 1° aprile - ma anche un dettaglio non secondario emerso negli ultimi giorni: l'interdittiva verso l'impresa aggiudicataria coinvolta in un'inchiesta.

Da Palazzo San Giacomo emerge serenità sull'ambizioso intervento tanto da aver già immaginato una prossima riunione con i residenti così da mostrare loro il progetto definitivo in seguito alla chiusura della conferenza dei servizi e all'esito positivo del parere della Soprintendenza. Nell'occasione di confronto con l'amministrazione comunale gli attivisti hanno evidenziato la necessità di avere risposte anche sulla questione delle residenze e, in particolare, sulle assegnazioni delle future nuove abitazioni.

Il clima di attesa potrà essere risolto soltanto nei prossimi giorni - forse i primi dieci di giugno - quando dovrebbe arrivare chiarezza sull'attuale posizione dell'impresa: è un passo decisivo per il ritorno degli operai nello spazio di fronte al Bronx e al parco Troisi dove bisogna portare a termine le demolizioni così da lasciare spazio alle nuove abitazioni.

I tempi sono sempre più stretti come previsto per tutti i progetti finanziati con il Pnrr - quello di San Giovanni a Teduccio è sostenuto anche con le risorse del PON Metro Plus - e bisognerà lavorare sodo per recuperare i giorni persi. Intanto a facilitare il dialogo tra residenti e Palazzo San Giacomo ci saranno gli operatori della realtà del terzo settore che hanno ottenuto il via libera dal Comune per poter operare: sono numerose le attività da mettere in campo per creare sinergia e opportunità a favore delle numerose famiglie di Taverna del Ferro che da anni attendono una svolta.