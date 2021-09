Napoli, le proposte ai candidati sindaco dell'Unione industriali

«Napoli deve tornare a essere una grande capitale europea, finalmente in grado di sfruttare la sua collocazione baricentrica nel Mediterraneo, tra sponda Sud e Nord Europa. Napoli è il Nord del Sud e, come tale, deve riconoscersi la responsabilità di rilancio di un’area strategica per il Paese nella più ampia cornice continentale. Si tratta di un obiettivo ambizioso, eppure alla portata purché si abbia chiara la risposta da dare alcune questioni prioritarie». Questo il monito dell'Unione industriale di Napoli, che ha elaborato una serie di domande e proposte indirizzate ai candidati sindaci.

Si parte da questo dato: l’area metropolitana di Napoli conta più di 3 milioni di abitanti, ha la popolazione più giovane d’Italia, costituisce la quarta provincia nazionale per numero di imprese. Dalla zona est, che deve essere vista in un unicum con l’area vesuviana, a Bagnoli che invece va congiunta con l’area flegrea, al centro storico che va allo stesso tempo valorizzato e preservato, alla periferia nord che è stata al centro di troppi progetti annunziati e non realizzati. «Di qui la necessità di procedere con una logica sistemica, in un programma di sviluppo che abbracci il più vasto territorio in cui il sincronismo dei tempi e delle azioni valorizzi e massimizzi i risultati».

Che fare? «A Napoli vanno realizzate condizioni di attrattività per capitali internazionali. Va trasformata in una Smart city. Ciò sarà possibile anche promuovendo un nuovo protagonismo di giovani preparati e formati con il supporto e l’interazione con il mondo accademico e produttivo». Serve più dialogo istituzionale. «Il Comune non è un’Isola, ma un ente costretto. All’interno di questo processo si innesca il ruolo attivo del tessuto imprenditoriale».

Centrale anche il porto, dove transita il 35% dell’export della regione. Il golfo di Napoli, con oltre 8 milioni di passeggeri all’anno, è il secondo per traffico al mondo dopo Bangkok. «Ma il porto di Napoli, ogni anno, "rifiuta" circa 40 navi da crociera (per un totale di 200 mila passeggeri) per mancanza di spazi, così come non è attrezzato per l’ormeggio delle navi c.d. Long Range 1 e 2, oggi sempre più richieste dal mercato», l'annotazione. E ancora: «Il Pnrr destina oltre 3,8 miliardi di euro a interventi per l’ammodernamento e il potenziamento, per l’efficientamento energetico (green ports), per agevolare l’intermodalità (consentendo in tal modo la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario anche nel porto di Napoli)». Anche il decollo della Zes può accelerare questa svolta.

E la rete di trasporto è decisiva anche su ferro e su gomma. Vanno, poi, messe in campo iniziative che prevedano incentivi e riduzioni Imu e Tari, finalizzate all’incremento delle strutture alberghiere, anche attraverso il riutilizzo di un patrimonio pubblico spesso svilito o abbandonato al degrado, disincentivi all’uso di alloggi per “fitto breve”, apertura al pubblico di siti di particolare attrazione, allo stato inaccessibili, e va fatto anche tanto altro. Perché «non esiste sviluppo possibile in una comunità senza un quadro generale di regole chiare e rispettate, sia dalla cittadinanza, sia da chi governa il territorio. Il nuovo sindaco deve dare a se stesso e alla sua giunta un metodo. Idee e progetti vanno fatti seguire da rigorosi cronoprogramma. E, naturalmente, per realizzare questo cambiamento, il sindaco deve poter contare sui collaboratori giusti. Assessori di alto profilo, e professionalità dotate di competenze manageriali acclarate», la conclusione.