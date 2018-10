Salvini a Napoli, che lite con de Magistris: «A me dice una cosa, poi dichiara altro»

Martedì 2 Ottobre 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al tavolo ha detto delle cose, fuori ne va a dichiarare altre. Era il fratello, il cugino, un sosia a dichiarare». Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, rispondendo alle affermazioni del sindaco Luigi de Magistris secondo cui «Salvini non ha preso impegni concreti». «Faccio esercizio zen e faccio finta di non aver sentito - ha affermato - è lui che si è fatto carico di due o tre cambiamenti normativi che io mi sono reso disponibile a inserire subito nel decreto sicurezza».«È lui che mi ha detto: Non so dove mettere i motorini sequestrati, non ho vigili urbani, la gente si spara per strada, ho 4.500 case occupate abusivamente - ha concluso Salvini - Poi se ha problemi con se stesso che dentro dice una cosa e fuori un'altra... È un problema suo».Dal canto suo, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, de Magistris ha dichiarato: «Cedo nella cooperazione istituzionale pur nella distanza politica più abissale e quindi noi attendiamo che, dopo lo studio, ci siano le risposte rispetto ai temi sottolineati. Napoli è fortemente impegnata ma ha bisogno di un cambio di marcia indispensabile da parte del governo per poter avere servizi più efficaci e di qualità. In questi anni - ha concluso - la città è rinata solo grazie ai suoi cittadini, alla cultura, alla politica dalle mani pulite che ha tolto ossigeno ai rapporti con il malaffare».