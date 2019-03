Napoli, la città litiga e si divide perché manca una visione

Venerdì 22 Marzo 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eugenio Montale disse che la nostra era l'epoca dell'ossimoro permanente, cioè della coesistenza degli opposti. Io affermo e tu neghi e nessuno dei due ha ragione. E se questo avviene è perché né io né tu possiedono una visione generale.Non si vede nulla se non si ha una visione. Ma chi oggi possiede lo sguardo lungo e largo di una progettualità fertile?Oggi si potrebbe dire che dall'ossimoro si sia passati all'insensatezza. Ne deriva che c'è una difficoltà a farsi un'idea veridica di quel che succede. È quel che mi è successo a proposito della vicenda legata all'opera di Caravaggio dedicata alle «Sette opere della misericordia». Spostarlo, lasciarlo lì dov'è? Se mi mettevo dalla parte di chi organizza una mostra e lo vuol collocare all'inizio di un percorso, dicevo: è giusto, perché no? Se invece pensavo che la vicinanza tra Capodimonte e il Pio Monte della Misericordia è minima, pensavo: collegare due punti diversi della città gioverà all'arte sempre più negletta delle connessioni.Ma le ragioni implicite degli uni e degli altri mi sfuggivano; anche perché avvertivo che non riguardavano l'oggetto in sé, ma piuttosto lotte di posizioni a me oscure e in gran parte mancanti di alcun interesse.Litigiosità. Attorno a questa parola il Mattino ha intrecciato voci diverse. E se si litiga senza che se ne capiscano davvero le ragioni, allora vuol dire che una visione d'insieme non c'è o, se se ne avvertono dei barlumi, interessa poco a tutti.C'è un solo metodo d'adottare per costruire oggetti della conoscenza; ed è quello di attenersi alla caratteristiche dell'oggetto. E se per dargli forma è necessario chiamare una persona che non suscita la nostra simpatia, devono prevalere le ragioni oggettive.Conoscete altri metodi? È così che si forma una classe dirigente; e invece prevalgono sempre più le classi digerenti. Ecco perché le persone fattive sono costrette a fare da sole. Nei giorni scorsi ero a Milano e mi aggiravo tra gli stand di Bookpride, la fiera dell’editoria indipendente. Da lontano ho riconosciuto Rosario Esposito La Rossa. Era impegnato a raccontare la sua storia di editore e di libraio a una persona che lo ascoltava con interesse e ammirazione.Scampia, un parente ucciso dalla camorra, il desiderio di reagire, la giovinezza passata a testimoniare un diverso modo di stare al mondo pur continuando a vivere a un millimetro di quel mondo, l’ingresso nell’età adulta, la possibilità di ereditare una casa editrice come Marotta & Cafiero, la decisione di aprire una libreria.Lo guardavo parlare; ne osservavo lo sguardo chiaro; immaginavo quante volte era stato chiamato a testimoniare e a ripetere la sua storia. E avvicinandomi per dargli un abbraccio ho pensato: ecco un esempio di persona che si fa classe dirigente di se stessa.E lo fa in attesa che nasca un qualcosa che possa accogliere in un mondo più vasto anche la sua esperienza. E soprattutto sappia prendersi cura del territorio e provi a dare forma ai vuoti lasciati dal passato.Eh sì, perché oggi, per superare gli ossimori e le insensatezze, ci sarebbe bisogno di visionari di ciò che c’è. Ce n’è qualcuno in giro, certo; quel che davvero manca è la sintassi che li metta insieme uno accanto all’altro allo stesso tavolo: il tavolo-albero della laboriosità.