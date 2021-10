Napoli, lunedì il passaggio di consegne tra l'uscente De Magistris e il sindaco Manfredi

L'appuntamento è fissato per lunedì alle 15 a Palazzo San Giacomo. Per il passaggio di consegne tra il sindaco uscente, Luigi de Magistris, e il neoeletto Gaetano Manfredi. La breve cerimonia è in programma al secondo piano, senza giornalisti e fotografi in sala. Subito dopo, in due momenti separati, l'incontro con la stampa: per l'ex pm è l'occasione di tracciare un bilancio dell'attività amministrativa e ribadire la volontà di continuare a fare politica; per l'ex rettore è l'ora del fare. Attesa la nomina della giunta, questa volta senza consiglieri comunali.

m.p.