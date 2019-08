Napoli, M5S applaude de Magistris: «Bene la riqualificazione del Bronx di San Giovanni»

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:49

«Sono soddisfatta che il Comune abbia finalmente approvato il progetto di riqualificazione del Bronx di San Giovanni a Teduccio. È evidente però che non si tratta del mero avvio di un piano di ripristino che di certo non vale i 570mila euro del primo stanziamento. Sorveglieremo dunque finché gli alloggi non verranno resi completamente abitabili». Lo dichiara Silvana Giannuzzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, commentando l'approvazione da parte della giunta comunale di Napoli del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona orientale della città.Giannuzzi ricorda di aver presentato a maggio «un'interrogazione al ministro della Salute, Giulia Grillo, e al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per segnalare al Governo la mancata manutenzione degli alloggi del Bronx di Napoli est».L'interrogazione firmata dalla senatrice Giannuzzi seguiva quella dei consiglieri comunali pentastellati Marta Matano e Matteo Brambilla, e gli appelli dei consiglieri M5S della VI Municipalità Tina Formisani, Simone Natullo e Pasquale Longobardo. («Questi primi risultati del lavoro congiunto con i consiglieri - aggiunge Giannuzzi - dimostrano che la filiera istituzionale del Movimento 5 Stelle funziona, e non a vantaggio di chi ne fa parte, come è stato finora con la vecchia politica, ma del cittadino. In questo particolare momento della vita politica del Paese, certi coordinamenti virtuosi a favore dei territori contribuiscono a ricordare lo spirito di servizio del Movimento, che non ha mai smesso di caratterizzare l'impegno degli attivisti, dentro e fuori le istituzioni», conclude Giannuzzi.