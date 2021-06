Napoli, il M5s si spacca su Manfredi Brambilla: «Corriamo da soli»

Si consuma la spaccatura nel Movimento 5 Stelle napoletano. Questa mattina un gruppo di attivisti storici del meetup partenopeo, tra cui il consigliere comunale Matteo Brambilla e la consigliera regionale Maria Muscarà, hanno annunciato che correranno da soli alle prossime elezioni amministrative, contrapponendosi così all'accordo con il Partito democratico e altri partiti di centrosinistra per la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi.

«Il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 2021 del Comune di Napoli non correrà in coalizione con i partiti tradizionali», ha detto l'attivista Steven Hutchinson leggendo un documento nel corso di un incontro con la stampa nell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino. «Non ci riconosciamo negli accordi e nel candidato sindaco espresso da una coalizione che la stragrande maggioranza degli attivisti non voleva e non vuole», si legge nel documento presentato da attivisti e portavoce che hanno annunciato la prosecuzione del percorso «durato oltre un anno» e che culminerà nell'individuazione dei candidati che formeranno la lista e del candidato sindaco.

Sull'utilizzo «faremo una battaglia che andrà avanti per tutta l'estate - continuano - e spero che il buonsenso e la ragionevolezza prendano il sopravvento sulle battaglie legali. Spero che i tanti rappresentanti campani e napoletani si rendano conto che quello che dicevano anni fa per noi è ancora valido: i territori decidono per il territorio».