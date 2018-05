Napoli, la maggioranza perde pezzi: «De Magistris è al collasso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:46

La notte è stata lunga per Laura Bismuto e Claudio Cecere, i consiglieri che ieri hanno disertato l'aula mettendo in luce le crepe profonde della maggioranza Dema. I sussurri di via Verdi raccontano che i riottosi agli ordini di scuderia fossero più di due e che la lunga sospensione del primo pomeriggio sia stata necessaria per rimettere a posto le cose in vista di un voto considerato determinante. Ma ai sussurri non bisogna dar conto. Meglio attenersi ai fatti.E i fatti raccontano di una spaccatura ormai conclamata. Bismuto e Cecere hanno deciso che si incontreranno stamattina per prendere una decisione condivisa: i bene informati delle vicende di maggioranza sostengono che nelle ultime ore i due siano stati avvicinati per cercare un chiarimento. I bene informati delle questioni di opposizione giurano, invece, che nessun chiarimento sarà possibile. Anche se all'orizzonte resta il punto interrogativo della posizione futura dei due probabili esuli: offriranno il loro contributo al sindaco da «esterni» oppure daranno sfogo alle tensioni represse salendo sulle barricate dell'opposizione?