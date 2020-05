Prima seduta oggi del Consiglio comunale di Napoli in presenza dopo la fine del lockdown. La seduta per garantire il necessario distanziamento si svolge nella Sala storica dei Baroni al Maschio Angioino. Ammessa la stampa ma non il pubblico. All'ingresso a chiunque entri viene misurata la temperatura e sono diverse le postazioni con gel igienizzante con cui igienizzare le mani. Tutti i rappresentanti dell'amministrazione a cominciare dal sindaco Luigi de Magistris fino ai dipendenti comunali indossano, come da prescrizioni anti Covid, la mascherina.

Gli scranni per i consiglieri così come per i rappresentanti della Giunta sono segnati al fine di indicare dove è possibile sedersi mantenendo il metro di distanza. Alcuni consiglieri siedono di conseguenza su sedie sistemate al centro della sala. Anche per la stampa è stata allestita un'area delimitata da panche di legno e con sedie sistemate al centro tutte debitamente distanziate. L'ultima seduta in presenza del Consiglio comunale si era svolta nel mese di gennaio mentre lo scorso 28 aprile era stata tenuta una seduta in videoconferenza.

Il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio per commemorare i 125 morti napoletani da coronavirus. L'aula ha poi commemorato anche l'agente Apicella, ucciso nello svolgimento del suo dovere, e il filosofo Aldo Masullo.

Ultimo aggiornamento: 11:08

